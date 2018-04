Die Aktie von Corvus Gold rennt derzeit von Hoch zu Hoch. Neben Übernahmegerüchten befeuern auch Spekulationen über ein mögliches US-Listing den Titel. Als Aufkäufer will das Unternehmen aber nicht am Markt auftreten.

Gerüchte um US-Listing

Auf dem Gold Forum Europe in der vergangenen Woche in Zürich war Corvus Gold (2,63 CAD | 1,66 Euro; CA2210131058) eines der meistdiskutierten Unternehmen. Die Aktie rennt schließlich von Hoch zu Hoch und hat allein in diesem Jahr ihren Investoren ein Plus von bisher knapp 60 Prozent beschert. Bei dem dreitägigen Branchentreffen in der Schweiz war ein Thema ein mögliches Listing der Aktie in den USA. Zwar stammen jetzt schon die Mehrheit der Investoren aus den Vereinigten Staaten. Mit einem Listing in New York würde das Unternehmen aber auch die vielen institutionellen Investoren erreichen, die bisher aus regulatorischen Gründen nicht investieren dürfen. Corvus Golds Vorstandschef Jeffrey A. Pontius wollte in Zürich keine Stellung zu diesen Gerüchten beziehen. Das ...

