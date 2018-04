Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Am Montagnachmittag setzt die Entwicklung an den US-Anleihemärkten die größten Akzente an Europas Börsen. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen war mit 2,99 Prozent auf ein neues Viereinhalbjahreshoch gestiegen, ist seitdem aber auf 2,97 Prozent zurückgekommen. Der wichtigste Treiber für die steigenden Marktzinsen waren zuletzt scharf gestiegene Rohstoffpreise. Der Preisanstieg ist eher Ausdruck handelstechnischer Verspannungen als ein Zeichen anziehender Wachstumserwartungen, was kein gutes Zeichen für die Börsen ist. Ein anziehender Inflationsdruck könnte auch eine falkenhaftere Gangart der Zentralbanken zur Folge haben.

Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 12.533 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gewinnt dagegen 0,2 Prozent auf 3.501 Zähler. Die höheren US-Marktzinsen drücken derweil auf den Euro, der am Nachmittag auf 1,2233 Dollar nachgibt. Etwas stützend an den Aktienmärkten wirken derweil besser als erwartet ausgefallene europäische Einkaufsmanagerindizes aus Europa. Der Sammelindex lag im April unverändert bei 55,2 Punkten, erwartet wurde eine leichte Abschwächung auf 54,8. Verbessert im Vergleich zu den Vormonatsständen haben sich derweil die Markit-Einkaufsmanager-Indizes für April aus den USA.

DZ Bank senkt DAX-Ziel für 2018

Derweil schlummern die politischen Risiken weiter. Die DZ Bank hat ihr Jahresendziel für den DAX auf 13.300 von zuvor 14.000 Punkten gesenkt. Zahlreiche Gefahrenstellen (Handelskrieg USA/China, Syrienkonflikt, Iran/Saudi-Arabien) seien belebt worden, so die Analysten, nicht zuletzt wegen US-Präsident Donald Trump, der sich stärker denn je der Einflussnahme seiner Berater zu entziehen scheine. Die drohenden Gefahren machten zukünftig eine Zurückhaltung bei der Investitionstätigkeit von Unternehmen und Staaten wahrscheinlich, auch der Welthandel sollte schwächer wachsen.

Nach der Vorlage neuer Unternehmenszahlen gewinnen Philips 4,8 Prozent. Philips hat mit den Quartalszahlen den Ausblick eines Umsatzwachstums von 4 bis 6 Prozent in diesem Jahr bekräftigt. Dagegen fallen UBS um 3 Prozent. Der Quartalsgewinn hat zwar die Schätzungen übertroffen, das lag aber auch an einem Sondereffekt aus der Berechnung der Pensionskasse. Analysten sprechen von einem durchwachsenen Jahresauftakt.

Neue Datenschutzrichtlinie nicht gut für Werbetreibende

Weiter Druck auf die Aktien der Werbeindustrie gibt es zum Start der neuen Woche. Belastend sind diesmal aber keine Einzelnachrichten, sondern der Start der neuen EU-Datenschutzrichtlinie GDPR (General Data Protection Regulation). "GDPR ist für die Werber, was Mifid für die Banken ist", sagt ein Händler: "Über die konkreten Auswirkungen hat man noch gar keine richtige Vorstellung". Bei NN Investment Partners rechnet man damit, dass es ab dem Start zum 25. Mai den Werbeumsatz belasten dürfte.

Andere Analysten schätzen, Google könne es beispielsweise rund 2 Prozent vom Umsatz kosten. GDPR wird als die wichtigste Änderung der Rahmenbedingungen für Datenauswertung und -weitergabe seit Jahren gesehen. Zudem dürfte es kräftig die Compliance-Kosten der Unternehmen treiben. WPP fallen um 1,9 Prozent und Publicis um 0,6 Prozent. Bei WPP dürfte auch eine belastende Rolle spielen, dass Ford einen Teil ihres riesigen Werbeetats in den kommenden Wochen überprüfen will.

Fresenius will aus Akorn-Deal aussteigen

Am deutschen Markt stehen Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC) im Blick. Die vor gut einem Jahr angekündigte geplante Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn durch den Gesundheitskonzern Fresenius ist geplatzt. Fresenius hat die Übernahmevereinbarung mit Akorn gekündigt, weil der US-Konzern mehrere Vollzugsvoraussetzungen nicht erfüllt haben soll. "Der Markt hatte den Kauf als teuer eingestuft und ist nun erleichtert", sagt ein Analyst.

Allerdings hat Akorn eine Klage gegen Fresenius eingereicht, was für Unsicherheiten sorgt. Berenberg misst der Klage allerdings nur geringe Erfolgsaussichten bei. Fresenius geben 1,1 Prozent nach. Für die Aktie der Tochter FMC geht es dagegen gleich um 4 Prozent nach unten. Der Dialysekonzern hat das Umsatzziel für das laufende Jahr gesenkt. FMC bekommt die Auswirkungen der jüngsten Neubewertung der Dosierung kalzimimetischer Medikamente im Dialysedienstleistungsgeschäft in den USA zu spüren.

Metro weiter auf Talfahrt

Metro brechen nach dem Kursdebakel vom Freitag mit einem Minus von über 10 Prozent um weitere 9,4 Prozent ein. Nach der Gewinnwarnung haben nun mehrere Analysten ihre Kursziele heruntergenommen und raten von der Aktie ab. Die Analysten von Bernstein werfen die Frage nach der Glaubwürdigkeit des Managements auf, das vor wenigen Wochen noch anders und zwar zuversichtlicher geklungen habe, was die Probleme in Russland und bei den Verhandlungen mit Verdi für die Real-Mitarbeiter betreffe.

Borussia Dortmund ziehen um 8,4 Prozent an, weil sich nach dem Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen in der Fußball-Bundesliga die Chancen deutlich verbessert haben, dass der Club nächste Saison in der sehr lukrativen Champions League spielen kann.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.501,44 0,21 7,24 -0,07 Stoxx-50 3.046,66 0,18 5,54 -4,13 DAX 12.532,95 -0,06 -7,55 -2,98 MDAX 25.997,71 0,06 14,36 -0,78 TecDAX 2.635,46 0,44 11,60 4,21 SDAX 12.343,90 0,14 17,31 3,85 FTSE 7.389,09 0,28 20,92 -4,16 CAC 5.421,90 0,17 9,08 2,06 Bund-Future 157,77% -0,16 -0,91 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:46 Fr, 17:18 % YTD EUR/USD 1,2218 -0,54% 1,2271 1,2277 +1,7% EUR/JPY 132,46 +0,04% 132,32 132,14 -2,1% EUR/CHF 1,1938 -0,35% 1,1970 1,1956 +1,9% EUR/GBP 0,8765 -0,07% 0,8750 1,1430 -1,4% USD/JPY 108,42 +0,59% 107,84 107,62 -3,8% GBP/USD 1,3939 -0,46% 1,4023 1,4033 +3,2% Bitcoin BTC/USD 8.933,02 +0,4% 8.875,24 8.496,98 -34,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,46 68,40 -1,4% -0,94 +12,3% Brent/ICE 73,26 74,06 -1,1% -0,80 +11,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.324,38 1.335,70 -0,8% -11,31 +1,7% Silber (Spot) 16,73 17,12 -2,3% -0,39 -1,2% Platin (Spot) 921,25 926,75 -0,6% -5,50 -0,9% Kupfer-Future 3,10 3,14 -1,1% -0,03 -6,4% ===

