Abenteuer, Freiheit und unvergessliche Erlebnisse das ist Motorradfahren. Im Mittelpunkt steht dabei stets die Verbindung zwischen dem Biker und seiner Maschine, die gemeinsam dem Fahrtwind trotzen. Eine solch einzigartige Beziehung verdient ein ebenso einzigartiges Erinnerungsstück finden auch MotorradreifenDirekt.de und Metzeler. Der Onlineshop für Motorradreifen und Zubehör und der Reifenhersteller verlosen gemeinsam fünf professionelle Fotoshootings für Bike und Biker im Wert von je 500 Euro. Einfach bis zum 30. Juni 2018 einen beliebigen Satz Metzeler Motorradreifen über MotorradreifenDirekt.de kaufen, eine Mail mit dem Stichwort "Bikershooting 2018", Namen und Anschrift an moto_aktion@delti.com schicken und mit etwas Glück dabei sein.

Die Gewinner erwartet ein Fotoshooting für sich und ihre Maschine perfekt in Szene gesetzt durch den Profi-Fotografen und leidenschaftlichen Motorradfan Ralf Krieger. Das Shooting beinhaltet einen Mix aus Motorrad- und Portraitbildern, Detailbilder des Bikes und ein Posing-Shooting. Ort (in Deutschland) und Datum können in Abstimmung mit dem Fotografen frei gewählt werden, im Anschluss gibt es eine Daten-DVD mit bis zu 50 Bildern sowie einen Abzug (40x50cm) des persönlichen Lieblingsfotos.

Wer sich die Chance auf einzigartige Bike(r)-Fotos nicht entgehen lassen will, findet bei MotorradreifenDirekt.de eine große Auswahl an hochwertigen Motorradreifen der Traditionsmarke Metzeler. Dabei ist für jeden Anspruch und Bedarf das passende Modell erhältlich ganz gleich ob Racing, Supersport, Touring, Chopper/Cruiser, Enduro oder Motocross. Motorradreifen von Metzeler zeichnen sich aus durch hervorragenden Grip und exzellenten Fahrkomfort - so ist Fahrspaß garantiert.

Alle Infos zur Gewinnspielaktion gibt es unter https://www.motorradreifendirekt.de/b/metzeler-bikershooting-2018

Über MotorradreifenDirekt.de

Ob Chopper-, Sport-Touring- oder Rollerreifen: Motorradfahrer finden im Sortiment des renommierten Onlineshops alles, was das Bikerherz begehrt. Zubehörartikel wie Motorradschläuche oder Motoröl ergänzen das Zweirad-Sortiment der Delticom. Das Portfolio der Zweiradreifen-Spezialisten reicht von allen etablierten Motorradreifen Premiumherstellern wie Metzeler, Pirelli, Continental, Dunlop, Bridgestone oder Michelin über renommierte Qualitätsmarken wie Heidenau, Avon, Maxxis oder Mitas.

Onlineshop für Endverbraucher: www.motorradreifendirekt.de

(Österreich: www.motorradreifendirekt.at / Schweiz: www.motorradreifendirekt.ch)

Weitere Onlineshops in Europa: www.pneus-moto.fr (FR), www.motorbandenmarkt.nl (NL), www.moto-pneumatici.it (IT), www.neumaticosdemoto.es (ES), www.moto-tyres.co.uk (UK) und weitere.

Onlineshop für Fachhändler: www.motorradreifenonline.de

Über das Unternehmen: www.delti.com

