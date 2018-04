Die Aktie von Fresenius ist am heutigen Montag mit einem kräftigen Plus in den Tag gestartet. Grund ist die Entscheidung von Fresenius, die Übernahmevereinbarung mit Akorn zu kündigen. Als Grund nennt Fresenius, dass Akorn mehrere Vollzugsvoraussetzungen nicht erfüllt hat. Wie Fresenius mitteilte, lägen der Entscheidung unter anderen schwerwiegende Verstöße gegen FDA-Vorgaben zur Datenintegrität bei Akorn zugrunde, die während der von Fresenius eingeleiteten, unabhängigen Untersuchung gefunden wurden. Fresenius habe Akorn angeboten, diese Entscheidung aufzuschieben, um Akorn weitere Gelegenheit zu geben, die eigene Prüfung abzuschließen und Fresenius zusätzliche relevante Informationen bereitzustellen. Akorn habe dieses Angebot abgelehnt.

