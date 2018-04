Die wichtigsten US-Aktienindizes haben sich am Montag erst einmal nur wenig von der Stelle bewegt. Zum Beginn einer politisch ereignisreichen Woche wollten sich die Anleger offenbar nicht klar positionieren. In den kommenden Tagen werden sowohl Bundeskanzlerin Angela Merkel als auch Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron zu Gast im Weißen Haus in Washington sein. Außerdem bremsen steigende Anleiherenditen und der erstarkende US-Dollar die Kaufbereitschaft. Unternehmensnachrichten sorgten indes bei Einzelwerten für heftige Kursausschläge.

Eine Stunde nach Handelsbeginn stand der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial 0,03 Prozent im Minus bei 24 454,75 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg indes um 0,12 Prozent auf 2673,25 Punkte, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,25 Prozent auf 6684,73 Zähler zulegte./gl/tos

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

