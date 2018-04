Der Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung setzt sich am Montag unaufhörlich fort und so notiert der EUR/USD am neuen Tagestief im Bereich von 1,2215/20. EUR/USD leidet unter US Renditen, USD Stärke Das Paar zog sich heute in Reaktion auf die zunehmende Nachfrage nach dem Dollar weiter zurück, während der Greenback von der guten Performance ...

