Vor 25 Jahren wurde in Solingen auf fünf Frauen ein Brandanschlag verübt. Zur Gedenkfeier soll nun Außenminister Cavusoglu eine Rede halten.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu wird im Mai in Solingen bei der Gedenkfeier zum 25. Jahrestags des Brandanschlags eine Rede halten - mitten im türkischen Wahlkampf. Ein Sprecher der Stadt sagte am Montag, von der Ansprache wisse man seit einigen Tagen, der Auftritt bei der Gedenkstunde am 29. Mai stehe fest. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte vergangene ...

