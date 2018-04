Wien - Die OPEC-Produktionskürzung war erfolgreich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Der Rückgang der globalen Öllager habe sich dank den Förderausfällen in Venezuela auch in den ersten zwei Monaten des Jahres fortgesetzt, damit würden sich diese nur mehr unwesentlich über dem Fünf-Jahresschnitt befinden.

