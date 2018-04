Hannover - Der Bullenmarkt an den internationalen Rohölbörsen setzt sich fort und treibt die Crude-Notierungen auf ein letztmalig im November 2014 erreichtes Niveau im Bereich der 74 USD pro Barrel Brent, wobei die Leitsorte Brent am Freitag mit 73,90 USD pro Barrel um 1,7% fester als in der Vorwoche schloss, so die Analysten der Nord LB.

