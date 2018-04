Integration der agilen Workflow-Software von ThinkSmart in die TeamConnect-Plattform von Mitratech setzt einen neuen globalen Standard für Innovation und Exzellenz in den Bereichen Recht und Compliance

LAS VEGAS, 23. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute gab Mitratech (http://www.mitratech.com/), ein führender Softwareanbieter in den Bereichen Unternehmensrecht und Compliance, die Übernahme von ThinkSmart LLC (https://thinksmart.com/) bekannt, um eine durchgängige Plattform zu schaffen, anhand der rechtlichen Abläufe in einem Center der Innovation und Exzellenz abgewickelt werden können. Durch die Hinzunahme von ThinkSmart und der ThinkSmart Automation Platform (TAP) kann die TeamConnect-Plattform von Mitratech nun Menschen, Prozesse und Informationen wie nie zuvor zusammenführen, indem sie die benutzerfreundliche Workflow-Automation-Engine von TAP nutzt, um die Reichweite von TeamConnect über das gesamte Unternehmen hinweg auszudehnen.



In der sich schnell entwickelnden Rechtslandschaft von heute bedarf es einer wahrhaft evolutionären Enterprise-Legal-Management-Plattform (ELM). ELM-Systeme haben die betriebliche Effizienz, die zentralisierte Sicht auf Informationen, die Sicherheit und Datenintegrität, die von Fachleuten in Rechtsabteilungen benötigt werden, verbessert. Da sich führende Rechtsabteilungen für den Rest des Unternehmens zu strategischen Partnern entwickelt haben, ist der Bedarf an Technologien, die Rechtsabläufe und Dienstleistungen sicher und schnell auf das gesamte Unternehmen ausweiten, immer größer geworden. Die Verbindung von TeamConnect mit TAP adressiert diese Erfordernisse auf einzigartige Weise.

Mit der Kombination aus TeamConnect und TAP hat Mitratech auf dem Erfolg der am weitesten verbreiteten ELM-Plattform (http://www.mitratech.com/resource-hub/pressreleases/mitratechs-teamconnect-rated-widely-used-matter-management-system/) aufgebaut. Für Rechtsabteilung öffnen sich jetzt neue Möglichkeiten:

Die Vorteile des Single Source of Truth von TeamConnect im gesamten Unternehmen sicher erweitern, um die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen zu fördern, auf neue Risiken zu reagieren und die Geschäftsergebnisse zu verbessern.

Durch die schnelle Integration rechtlicher und Compliance-bezogener Workflows, die schnell gestaltet und sicher ausgeführt werden können, die Amortisierung beschleunigen.

Schnell und einfach automatisierte Workflows wie Rechtsanfragen/Anfragen zu neuen Anforderungen, automatisierte NDAs und Vertragsmanagement entwickeln, erstellen und implementieren, um Prozesse zu beschleunigen und Organisationen zu transformieren.

Als Kernbereich des gesamten Geschäfts handeln, sowohl als Vorbild für Effizienz, Agilität und Compliance als auch als leicht erreichbarer, einfach einzubindender strategischer Partner im gesamten Unternehmen.

Das Ergebnis ist eine Steigerung der organisatorischen Effizienz, der Sichtbarkeit und der Zusammenarbeit bei gleichzeitiger Senkung der Kosten, des Zeitaufwands und des Gesamtrisikos. Die Übernahme von ThinkSmart ermöglicht es Mitratech, seine Kunden noch mehr dabei zu unterstützen, die Risiken insgesamt zu reduzieren, seien sie rechtlich, regulatorisch oder operativ, indem ihnen eine beispiellose Transparenz, Berechenbarkeit und Kontrolle geboten wird.

"Jedes Unternehmen war für sich genommen ein Faktor des Wandels innerhalb der Branche. Zusammen sind wir in der Lage, die nächste Barriere im rechtlichen Bereich zu überwinden", sagte Mitratech CEO Jason Parkman. "Die Rechts- und Compliance-Teams werden in die Lage versetzt, Prozesse und Best Practices im gesamten Unternehmen zu erweitern, um Risiken proaktiv zu steuern. Durch die sichere Ausweitung der Vorteile von TeamConnect über TAP wird die Rechtsabteilung zu einem vertrauenswürdigen Berater und zum Innovationszentrum des Unternehmens."

"Wir freuen uns sehr über diese neue Möglichkeit, TAP-Kunden dabei zu unterstützen, ihre rechtlichen Abläufe weiter zu optimieren", sagte ThinkSmart CEO Paul Hirner. "Unsere bestehenden Kunden werden von einem erweiterten Service und Support sowie einer signifikanten Steigerung der Investitionen in die Produktentwicklung deutlich profitieren und weiterhin den Service, die Kultur und das Engagement des ThinkSmart-Teams genießen können."

Weitere Informationen über Mitratech finden Sie unter www.mitratech.com (http://www.mitratech.com/). Weitere Informationen über ThinkSmart finden Sie unter www.thinksmart.com (http://www.thinksmart.com/).

ÜBER MITRATECH

Mitratech ist ein marktführender Anbieter von Softwarelösungen in den Bereichen Unternehmensrecht und Compliance mit mehr als 1.200 Unternehmenskunden aller Größen rund um die Welt, darunter fast 40 Prozent der Fortune-500-Unternehmen und mehr als 500.000 Benutzer in über 160 Ländern. Mitratechs Portfolio an Software für Unternehmensrecht, Compliance und Risikomanagement umfasst: Management von Rechtsangelegenheiten, Ausgabenmanagement, eBilling, Legal Hold, Vertragsmanagement, Risikomanagement, Information Governance und Richtlinienmanagement. Näheres erfahren Sie unter www.mitratech.com (http://www.mitratech.com/).

PRESSEKONTAKTE

Ellen Mason, Mitratech, ellen.mason@mitratech.com (mailto:ellen.mason@mitratech.com), +1.512.646.8802

Sue Huss, ThinkSmart, shuss@thinksmart.com (mailto:shuss@thinksmart.com), +1.619.379.4396

