Hannover - Die Australische Zentralbank hat die Leitzinsen jüngst erwartungsgemäß nicht angepasst, so die Analysten der Nord LB.Die Notenbank sehe mögliche dämpfende Effekte des gestiegenen US-Zinsniveaus auch in Australien. Zudem mache man sich gewisse Sorgen bezüglich der Handelspolitik in Washington. Das inzwischen veröffentlichte Protokoll zur Notenbanksitzung zeige aber klar, dass der nächste Zinsschritt der Australischen Zentralbank nur in eine Richtung gehen könne - nämlich nach oben. Die Offiziellen der Notenbank würden Hinweise auf ein langsam Fahrt aufnehmendes Lohnwachstum sehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...