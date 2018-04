Der Cable (GBP/USD) könnte seinen kurzfristigen Schwächeanfall fortsetzen, schrieben die Experten der japanischen UOB Group in einem täglichen Marktkommentar. Wichtige Zitate Wir hatten das Paar kurzfristig seitwärts gesehen - das war falsch. Das britische Pfund kollabierte am Freitag in der Spitze auf 1,3996 Dollar. Während die jüngste Kursbewegung ...

