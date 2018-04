Frankfurt - Der Euro ist am Montag deutlich unter Druck geraten. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,2235 US-Dollar, nachdem sie am Morgen noch nur knapp unter der Marke von 1,23 Dollar notiert hat. Gegenüber dem Franken steht der Euro am späten Nachmittag bei 1,1945 Franken, nachdem der Kurs am Morgen zeitweise noch über 1,1980 lag. Der Dollar/Franken-Kurs notiert derweil nur wenig verändert bei 0,9764 Franken.

Belastet wurde der Euro/Dollar-Kurs am Nachmittag durch robuste Konjunkturdaten aus den USA. Die Stimmung in der Industrie- und im Dienstleistungssektor ist im April laut einer Erhebung des Markit-Instituts besser als von Analysten erwartet ausgefallen. ...

