Hannover - Das Hauptaugenmerk dürfte in dieser Woche auf die am Donnerstag anstehende EZB-Sitzung liegen, so die Analysten der NORD LB. Zwar dürften sehr wahrscheinlich keine neuen Beschlüsse getroffen werden, allerdings könnte EZB-Ratspräsident Mario Draghi auf die zuletzt gestiegenen Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone hinweisen.

