Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man den Markt schlagen kann. Ulf Sommer blickt auf Fresenius.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Viele Anleger atmeten auf, als unser Musterdepotwert Fresenius am Wochenende die geplante Übernahme des amerikanischen Generika-Herstellers Akorn absagte. Dabei geht es für Aktionäre weniger um mögliche Verstöße Akorns gegen Vorschriften der amerikanischen Gesundheitsbehörde, die Fresenius nun geltend macht. Vielmehr zweifelten Investoren von Anfang an am Sinn des 4,4 Milliarden Euro teuren Kaufs, weil Nachahmerprodukte immer billiger werden und deshalb Gewinne und Profitabilität sinken. Den Beleg für diese These lieferte Akorn selbst mit roten Zahlen im abgelaufenen Jahr.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Unser Musterdepot enthält derzeit neben 15 Einzelaktien fünf Zertifikate auf Basis der ausgewählten Wikifolios von der innovativen Social-Trading-Plattform Wikifolio.com. ...

