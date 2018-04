Mladá Boleslav/Peking (ots) -



- Drittes SKODA SUV setzt Modelloffensive in China fort - Neues City-SUV KAMIQ in der tschechischen Botschaft in Peking enthüllt - SKODA führt kraftvolle SUV-Formensprache fort



Beim internationalen SKODA Medien-Workshop am 23. April in der tschechischen Botschaft in Peking feierte das City-SUV SKODA KAMIQ seine Weltpremiere. Das neue SUV ist nach SKODA KODIAQ und SKODA KAROQ das dritte Mitglied der SUV-Familie von SKODA. Der KAMIQ führt die kraftvolle SKODA SUV-Formensprache konsequent fort und überzeugt mit moderner Technologie und expressivem Design. Unmittelbar nach der Weltpremiere präsentiert SKODA den KAMIQ im Rahmen der Auto China 2018, die vom 25. April bis 4. Mai in Peking stattfindet, der Öffentlichkeit. Bereits wenige Monate nach der Messe startet das Mainstream-City-SUV in den Markt.



Der neue SKODA KAMIQ vereint kompakte Abmessungen mit einem verblüffend geräumigen Innenraum. Die Karosserie misst 4.390 mm in der Länge, 1.781 mm in der Breite und 1.593 mm in der Höhe. Der Radstand beträgt 2.610 mm. Als Antrieb kommt ein komplett neu entwickelter 1,5-Liter-Benziner zum Einsatz, der eine Leistung von 81 kW* und ein Drehmoment von bis zu 150 Nm mobilisiert. Er ist an ein Automatikgetriebe gekoppelt.



Das Design des KAMIQ weist alle Merkmale der kraftvollen SUV-Formensprache von SKODA auf. Der typische Kühlergrill mit seinen vertikalen Doppelstreben trägt unverkennbar die SKODA DNA. Die Linienführung der kristallinen Scheinwerfer geht fließend in die des Grills über, was dem KAMIQ einen besonders entschlossenen Ausdruck verleiht. Die präzise, scharf geschnittene Tornadolinie vermittelt einen dreidimensionalen Eindruck und trägt gemeinsam mit den 17 Zoll großen Leichtmetallfelgen in Fünfstern-Doppelspeichendesign zur sportlichen Seitenansicht bei. Die kristallinen, horizontal angeordneten Rückleuchten und die weit nach außen gerückten Reflektoren lassen das SUV breiter wirken.



Im Innenraum setzt sich das robuste Design nahtlos fort. Das hochgestellte Infotainmentdisplay in der Mitte des Armaturenträgers ermöglicht dem Fahrer eine besonders einfache und komfortable Bedienung vieler Fahrzeugfunktionen. Eine über die gesamte Breite des Cockpits verlaufende Chromleiste verbindet dessen Elemente stilvoll miteinander. Ein wirkungsvolles Detail ist die innovative geneigte Einbaulage der Lautsprecher. Fahrer- und Beifahrersitz bieten dank ihrer ergonomischen Gestaltung ausgezeichneten Komfort und Seitenhalt. Die Sitzbezüge weisen ein Karomuster mit 3D-Wirkung auf, das den modernen Eindruck des Interieurs nochmals verstärkt.



Die junge, urbane Käuferschicht, an die sich der KAMIQ richtet, möchte ihren digitalen Lifestyle auch unterwegs im Fahrzeug nahtlos fortsetzen und wünscht moderne Konnektivitätslösungen. Das neue SUV ist daher mit einem von SKODA neu entwickelten intelligenten Konnektivitätssystem ausgestattet. Technologisches Highlight des Systems ist die Sprachsteuerung von iFLYTEK, einem von Asiens führenden Anbietern von Spracherkennung auf Basis Künstlicher Intelligenz. Die Software versteht regionale chinesische Dialekte und erlernt sogar automatisch individuelle oder lokale Sprachstile. Über die Schnittstellen Apple CarPlay, Baidu Carlife und MirrorLink lassen sich Smartphones einbinden und kompatible Apps über den 8 Zoll großen Bildschirm mit einer Auflösung von 1.280 x 720 bedienen. Darüber hinaus bietet das Konnektivitätssystem viele praktische Services wie einen Leitfaden für Nummernschild-gebundene Fahrverbote, Verkehrsinformationen in Echtzeit, Wetterinformationen und Benachrichtigungen über interessante Orte.



SKODA präsentiert den KAMIQ am 25. April bei der Auto China 2018 in Peking erstmals der Öffentlichkeit. Medienvertreter und Besucher sind herzlich eingeladen, das neue City-SUV am Stand von SAIC SKODA in Halle W4 des chinesischen Internationalen Ausstellungszentrums live und hautnah zu erleben.



