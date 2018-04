Die Ölpreise sind am Montag etwas unter Druck geraten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Montag 73,91 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 48 Cent auf 67,92 Dollar.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach dem starken Anstieg in der Vorwoche. In der vergangenen Woche waren die Rohölpreise auf den höchsten Stand seit Ende 2014 gestiegen. Zuletzt hatten Vertreter des Ölkartells Opec eine mögliche Verlängerung der Anfang 2017 installierte Fördergrenze signalisiert.

Die Haltung der Opec hatte in der vergangenen Woche US-Präsident Donald Trump auf den Plan gerufen. Über den Nachrichtendienst Twitter stellte er klar, dass "künstlich" erhöhte Erdölpreise nicht akzeptiert würden./jsl/zb

