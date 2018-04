Aalen (ots) -



Wer vor der Sommersaison etwas für die Gesundheit seiner Augen tun möchte, sollte jetzt über den Kauf einer neuen Brille mit ZEISS Brillengläsern nachdenken. Denn ZEISS bietet in allen Brillengläsern den "Sonnenbrillen-UV-Schutz" bis zu 400 Nanometer.



Eine gute Brille hält mehrere Jahre. Doch früher oder später fragt sich jeder Brillenträger, wann es wieder Zeit für eine neue ist. Für alle, die besonderen Wert auf den Schutz ihrer Augen legen, hat ZEISS die Antwort: Die perfekte Zeit für eine neue Brille ist jetzt. Denn ZEISS bietet in klaren Kunststoffbrillengläsern(1), wie wir sie größtenteils in unserer Alltagsbrille tragen, ein deutliches Mehr an Schutz vor schädigender UV-Strahlung - die vor allem in den Sommer- und Sonnenmonaten besonders stark ist. Im Klartext heißt das: Jedes Kunststoffbrillenglas von ZEISS bietet mit der UVProtect Technologie den vollen UV-Schutz bis zu 400 nm(2). Damit hat die schädliche UV-Strahlung keine Chance ins Auge einzudringen. Und das Beste: Der neue Schutz ist im Grundglas enthalten und kostet den Verbraucher nichts extra.



Video zeigt: Verbraucher sind beim Thema UV nicht gut informiert



Eine Straßenumfrage mit Verbrauchern in München (Stand April 2018) zeigt: Viele Verbraucher sind sich bewusst, dass sie ihre Augen bei Sonnenschein schützen müssen. Meist passiert das durch eine Sonnenbrille mit UV400. Das Bewusstsein, dass ihre Augen vor schädigender UV-Strahlung aber auch bewahrt werden müssen, wenn die Sonne eben nicht ganz offensichtlich scheint, ist, wenn überhaupt, nur sehr latent vorhanden. Das Video finden Sie hier: https://youtu.be/4aeCniKPptE



Streustrahlung: UV-Strahlung schädigt das Auge auch im Schatten



Angesichts des beginnenden Sommers ist UV-Schutz besonders wichtig. Denn UV-Strahlung ist nicht nur gefährlich für unsere Haut, sie gefährdet auch die langfristige Augengesundheit. Denn sie trifft uns vor allem dort, wo wir sie nicht erwarten: im Schatten oder bei bewölktem Himmel. Also in Situationen, in denen wir meist keine Sonnenbrille tragen und uns gar nicht darüber bewusst sind, dass wir uns schützen sollten. Schuld ist die sogenannte Streustrahlung, die bis zu 80 Prozent der tatsächlichen UV-Belastung beträgt und sich, wie der Name verrät, durch Streuung ausbreitet.



UV-Strahlung kann Auslöser für Grauen Star sein



Eine trübe Augenlinse, auch als Grauer Star bekannt, ist nur eine der bekanntesten Schädigungen am Auge, bei dem UV-Strahlung als Auslöser eine Rolle spielen kann. UV-gefährdet sind außerdem die Augenlider oder im schlimmsten Fall die Netzhaut. Allein fünf bis zehn Prozent aller Fälle von Hautkrebs treten an den Augenlidern auf. Zuverlässig reduzieren lassen sich solche Risiken für die Augen nur, wenn sie durchgehend vor UV-Strahlung geschützt sind.



Der Optiker demonstriert den UV-Schutz



Wie gut UVProtect vor der gefährlichen Strahlung schützt, kann jeder Kunde ab spätestens Mitte Juni bei teilnehmenden ZEISS Partneroptikern erleben. Mithilfe eines einfach zu verstehenden UV-Demonstrators erkennt jeder sofort den Unterschied zwischen Brillengläsern, die nicht vollständig vor der schädigenden UV-A-Strahlung schützen und Brillengläsern mit der ZEISS UVProtect Technologie.



