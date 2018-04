Der Loonie fällt den dritten Tag in Folge gegenüber dem US-Dollar. Der USD/CAD übersprang die Marke von 1,2800 und kletterte in der Spitze auf den höchsten Stand seit 4. April bei 1,2839. Zuletzt notierte er knapp unter den Tageshochs - Tendenz bullisch. Ein stärkerer US-Dollar gab dem Paar am Montag deutlich Auftrieb. Die US-Dollar-Index-Futures stiegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...