Der US-Spielzeughersteller Hasbro schreibt rote Zahlen. Die Schließung der Spielzeugläden von Toys'R'Us sorgt für Absatzprobleme.

Die Probleme von Toys'R'Us machen den Spielzeugherstellern zu schaffen. Das zeigt sich in den jüngsten Quartalszahlen. Hasbro machte am Montag den Anfang und legte einen Verlust von 113 Millionen Dollar, nachdem vor einem Jahr noch ein Plus von 69 Millionen unterm Strich stand. Der Umsatz ging im ersten Quartal um 16 Prozent auf 716 Millionen Dollar zurück. Der Schuldige steht fest: Toys'R'Us.

Toys'R'Us hat am 15. März angekündigt, dass es alle seine Filialen in den USA und Großbritannien ...

