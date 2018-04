Auf der Suche nach einer Regierung in Italien soll nun der Präsident der Abgeordnetenkammer und Politiker der Bewegung Fünf Sterne, Roberto Fico, helfen. Der italienische Staatschef Sergio Mattarella beauftragte Fico am Montag damit, bis Donnerstag auszuloten, ob es eine Chance für eine Regierung aus der Protestbewegung und der bisherigen Regierungspartei PD gibt.

Vergangene Woche waren Gespräche von Senatspräsidentin Maria Elisabetta Alberti Casellati ergebnislos geblieben. Sie hatte Chancen für eine Regierung aus Fünf Sternen und dem Mitte-Rechts-Bündnis um Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi geprüft. Auch Fico hat keine leichte Aufgabe: Die Sozialdemokraten der PD waren von den Wählern abgestraft worden und wollen einen Neuanfang in der Opposition suchen.

Fast zwei Monate nach der Parlamentswahl am 4. März ist somit noch immer unklar, wer das Land künftig regieren wird. Es hatte keinen klaren Gewinner gegeben. Zwar wurde die europakritische Fünf-Sterne-Bewegung stärkste Einzelkraft. Insgesamt hatte aber die Mitte-Rechts-Allianz um die fremdenfeindliche Lega und die konservative Forza Italia von Berlusconi mehr Stimmen.

Die Regionalwahl in Molise am Sonntag galt deshalb als Kräftemessen zwischen dem Mitte-Rechts-Lager und den Fünf Sternen. Mit 43,7 Prozent gewann der von Berlusconis Kandidat ins Rennen geschickte Donato Toma, wie am Montag nach der Auszählung mitgeteilt wurde. Der Kandidat der Fünf Sterne, Andrea Greco, bekam 38,4 Prozent, der Mitte-Links-Kandidat Carlo Veneziale nicht einmal 17 Prozent. Inwieweit das Resultat die Entscheidungen von Mattarella beeinflusst, ist fraglich. Beteiligt hatten sich nur knapp über 52 Prozent./lkl/DP/zb

