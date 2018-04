Backbone Technology AG: Erfolgreiche Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 DGAP-News: Backbone Technology AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Nachhaltigkeit Backbone Technology AG: Erfolgreiche Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 23.04.2018 / 18:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Die BACKBONE Technology AG (WKN A0MFXS, ISIN DE000A0MFXS6), Hamburg, gibt bekannt, dass die ordentliche Hauptversammlung, die am 20. April 2018 in Hamburg stattfand, erfolgreich verlaufen ist. Der Vorstand berichtete ausführlich zur positiven Entwicklung der Gesellschaft und der Beteiligungen. So verdeutlichte der Bericht des Vorstands, dass Technologie und Leistung auf höchstem Niveau erbracht werden. Als wesentliches Vorhaben für das weitere Geschäftsjahr 2018 wird die Kundengewinnung zum Angebot FORENSIC CLOUD(R) forciert. Mit der Abstimmung zu den Beschlusspunkten der Tagesordnung sprachen die Aktionäre der Strategie und den Zielen der Gesellschaft ihre Unterstützung aus. Gemäß den Vorschlägen der Verwaltung wurden alle Tagesordnungspunkte der ordentlichen Hauptversammlung der BACKBONE Technology AG, die am Freitag, den 20. April 2018, ab 11:00 Uhr im Haus der Wirtschaft, Kleiner Saal, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, stattfand, angenommen: * Dem alleinigen Vorstand, Herrn Bert Weingarten, wurde für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt. * Den Mitgliedern des Aufsichtsrats Herrn Peter Stockfisch, New York (USA), Herrn Burkhard Ley, Solingen, und Herrn Peter Zahn, Düsseldorf, wurde für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt. * Für das Geschäftsjahr 2017 erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats eine Aufwandsentschädigung gemäß des Vorschlags der Verwaltung. Mit ihren Beteiligungen verfolgt die BACKBONE Technology AG die Marktdurchdringung mit forensischen Technologien und Leistungen in den Kernmärkten Europas. Kontakt: BACKBONE Technology AG Hamburger Straße 11 22083 Hamburg Deutschland Vorstand der BACKBONE Technology AG Telefon +49 (0)40-553002-0 23.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 677907 23.04.2018

