Tagesausblick für 24.4.: DAX schließt fester. Ifo, EZB und Trump im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die europäischen Aktienbarometer starteten mehrheitlich verhalten in die neue Handelswoche. Schließlich stehen diese Woche noch eine Reihe wichtiger Termine an. Morgen wird der ifo-Index veröffentlicht. In der zweiten Wochenhälfte folgen die EZB-Zinsentscheidung und ein Treffen von Donald Trump mit dem französischen Premier Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Hier dürfte es unter anderem um Handelsbeziehungen und Strafzölle gehen. Derweil gewinnt die Berichtssaison an Fahrt.

Am Anleihenmarkt gaben die Kurse hingegen etwas nach. Die Rendite der langfristigen Bundesanleihe schob sich auf 0,63 Prozent und die Edelmetalle Gold, Silber, Palladium und Platin verbuchten deutliche Abschläge.

Trader und Anleger aufgepasst.

Neu: my.one direct auf guidants - Mit dem Produktkonfigurator my.one direct können Sie in wenigen Minuten Ihr maßgeschneidertes Hebelprodukt selbst erstellen. Mit eigener WKN und voller Handelbarkeit. Das ist in dieser Form einmalig.

Unternehmen im Fokus

Nachdem Borussia Dortmund am Wochenende mit den 4:0 gegen Leverkursen den Champions League-Platz festigen schoß die Aktie heute kräftig nach oben. Fresenius Medical Care korrigierte das Umsatzziel für das laufende Jahr. Zudem kündigte der Gesundheitskonzern die Übernahme des Generikaherstellers Akorn. Bei Metro drückte erneut die Gewinnwarnung vom Freitag.

Morgen werden unter anderem Amgen, Caterpillar, Coca Cola, Eli Lilly, Puma, Santander, Sartorius, Telekom Austria, Texas Instruments und Verizon Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vorlegen. Deutsche Post, Innogy und Münchener Rück laden zur Hauptversammlung.

Wichtige Termin

Deutschland - Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, April

USA - Verbrauchervertrauen, April

USA - Eigenheimabsatz, März

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.590/13.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.150/12.280/12.460 Punkte

Zum Auftakt in die neue Woche scheiterte der DAX erneut an der Widerstandsmarke von 12.590 Punkten. Solange es nicht gelingt diese Marke zu überwinden, ist mit einem Rücksetzer bis 12.400/12.460 Punkte zu rechnen. Oberhalb von 12.590 Punkten besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.000 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 29.012.2018 - 23.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 24.04.2012 - 23.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HX0QH3 4,95 11.200 12.800 17.05.2018 DAX HX0EB7 8,96 11.700 13.200 17.05.2018 DAX HX16DF 5,48 8.400 12.800 17.05.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.04.2017; 17:32 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 24.4.: DAX schließt fester. Ifo, EZB und Trump im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).