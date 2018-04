Aus dem Börsenbrief im Sinne des Börse Social Network Club. http://www.boerse-social.com/gabb Private Bahn vs. Bundesbahn. Ich wurde vor kurzem am Wiener Hauptbahnhof Zeuge eines unglaublichen Vorfalls: Ein gelber Zug mit Stewards in rosaroten (magenta) Uniformen schloss seine Türen, die elektronische Sperre wurde aktiviert, ein Reisender kam dahergelaufen, auf den ersten Griff öffnete sich die Türe nicht, eh klar, sie war ja versperrt, plötzlich ging die Türe auf, und der Reisende konnte in den Zug springen. Eine kleine Geste des Transportunternehmens nur, möchte man meinen, aber dem Reisenden wurde wohl sein Reiseplan und sein Tag gerettet. Mit Schaudern erinnere ich mich an die Behandlung des Kunden bei den ÖBB, die ich schon als...

Den vollständigen Artikel lesen ...