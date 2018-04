ZÜRICH (Dow Jones)--Kaum verändert ist der schweizerische Aktienmarkt am Montag aus dem Handel gegangen. Gebremst wurde der Markt vor allem von dem deutlichen Minus der UBS-Aktie. Die Quartalszahlen der Bank kamen nicht gut an. Der SMI verlor einen Punkt auf 8.807 Punkte. Damit zeigte sich der Index aber deutlich erholt von seinem Tagestief, das er bei 8.736 Punkten im frühen Handel erreicht hatte. Zur Entspannung trug bei, dass die US-Anleiherenditen wieder etwas gesunken waren, was die Angst vor steigenden Zinsen linderte und die Aktienkurse an der Wall Street mit kleinen Gewinnen in die neue Woche starten ließ.

Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 57,26 (zuvor: 57,44) Millionen Aktien. Den mit Abstand größten Verlierer im SMI stellten UBS, die um 2,5 Prozent nachgaben. Der Zahlenausweis für das erste Quartal war nach Meinung der Analysten von CFRA durchwachsen ausgefallen. Die Indikatoren deuteten zwar auf ein verbessertes operatives Umfeld hin, doch dürften diese nicht stark genug sein, um eine signifikante Verbesserung des Gewinns im Jahr 2018 zu garantieren. Dies werde durch den vorsichtigen Ausblick des Managements für 2018 unterstrichen.

Die Liste der Gewinner wurde von Roche angeführt, die um 0,9 Prozent zulegten. Die Titel profitierten davon, dass der US-Pharmakonzern Pfizer vorerst keine Zulassung für das Biosimilar des Brust- und Magenkrebsmittels Herceptin von Roche erhält.

Swiss Re stiegen um 0,5 Prozent, nachdem die Commerzbank (Coba) die Aktie auf "Hold" von "Reduce" hochgestuft hatte. Das Kursziel erhöhten die Analysten auf 105 von 98 Franken. Die Aussagen auf der jüngsten Investorenveranstaltung von Swiss Re haben die Coba überzeugt. Der Rückversicherer verfüge über eine Technologie, die denen der kleineren Wettbewerber überlegen sei.

In der zweiten Reihe sprangen Temenos um 5,5 Prozent nach oben. Hier reagierten die Anleger erleichtert darauf, dass Temenos aus dem Bieterwettstreit um die britische Fidessa ausgestiegen war.

April 23, 2018 11:56 ET (15:56 GMT)

