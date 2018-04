Die charttechnischen Aussichten des Euro-Dollar seien neutral, so die Experten der japanischen UOB Group in einem täglichen Marktkommentar. In den nächsten Wochen sollten sich Anleger aber auf einen Test der charttechnischen Unterstützung bei 1,2212 Dollar einstellen. Wichtige Zitate: Statt eines Dips kollabierte der EUR/USD am Freitag auf 1,2248 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...