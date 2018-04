Wirtschaftswissenschaftler, Psychologen und sogar Biologen erforschen Ursachen, Abläufe und Folgen von beruflichen Veränderungen. Die neusten Erkenntnisse im Überblick.

Biologie des Wechsels

Entscheidungen trifft man - das Bauchgefühl in allen Ehren - doch meist mit dem Kopf. Und da Hirntätigkeit vor allem ein Zusammenwirken von Nervenzellen und Botenstoffen ist, hat auch die Entscheidung, den Job zu wechseln, eine neurobiologische Komponente. Und die ist nicht unbedingt wechselfreudig. "In den meisten Fällen bremst uns das Gehirn bei Veränderungen eher aus", sagt der Neurobiologe Gerhard Roth von der Universität Bremen.

Der Grund? Das Gehirn liebt Automatismen und Gewohnheiten, so Roth. Folge man alten Routinen, schütte es Opioide aus, so dass wir für das Beharren im Festgefahrenen auch noch belohnt werden. Das heißt im Umkehrschluss: Die aktuelle Situation muss einen sehr großen Leidensdruck erzeugen oder die neue Stelle eine sehr große Verlockung darstellen, damit der Kopf sich darauf einlässt, den bequemen Alltag zu verlassen und etwas Neues zu suchen. Gerhard Roth formuliert es so: "Die goldenen Berge müssen leuchten, bis ein Mensch einen solchen Schritt macht."

Verdienst nach Veränderung

Die angesprochenen "goldenen Berge" können aus mehr Verantwortung bestehen, aus größerer Freiheit - oder schlicht aus mehr Geld. Damit könne man bei einem freiwilligen Jobwechsel im Durchschnitt schon rechnen, so der allgemeine Tenor der Karriereforschung. Das Problem dabei: Nicht jeder Forscher hat dabei die Besonderheiten des deutschen Arbeitsmarktes im Blick.

Während Löhne in weniger regulierten Märkten wie den USA, Großbritannien oder teilweise auch den Niederlanden höher liegen, ist das meist auch mit weniger weitgreifendem Kündigungsschutz erkauft. Eine Studie von Ökonomen um Markus Latzke von der Wirtschaftsuniversität Wien über den deutschen Arbeitsmarkt zeigt aber, dass man im Durchschnitt auch hier mit steigenden Gehältern rechnen kann, wenn man von sich aus den Job wechselt.

Die Forscher haben dazu etwa 20.000 Erwerbsbiografien aus dem Sozio-ökonomischen Panel (SOEP) des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) analysiert. Wer zwischen den Jahren 1985 und 2013 seinen ...

