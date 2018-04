Petroleo Brasileiro erfreut sich an den Märkten derzeit einer hohen Beliebtheit. Die Aktie ist besonders unter Analysten sehr beliebt, die nahezu einstimmig einen Kauf empfehlen. Positiv gefallen den Experten die Fundamentaldaten des Unternehmens sowie das Potenzial für Wachstum in der absehbaren Zukunft. Ein Blick auf den Aktienkurs verrät, dass Petroleo Brasileiro tatsächlich auf einem hervorragenden Niveau notiert. Allein in der letzten Woche konnten die Anteile nochmal um 10 Prozent zulegen ... (Robert Sasse)

