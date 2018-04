Wolfgang Hatz sitzt als Beschuldigter im Dieselskandal in U-Haft. Jetzt kämpft er vor dem Bundesverfassungsgericht um seine Freilassung.

Der 28. September 2017 war ein schwarzer Tag für Wolfgang Hatz. Es war der Tag, an dem die Ermittler dem ehemaligen Top-Manager aus dem VW-Konzern einen Haftbefehl präsentierten.

Seit mehr als einem halben Jahr sitzt Hatz nun in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft München II führt ihn in den Ermittlungen wegen des Verdachts auf Betrug und strafbarer Werbung bei der VW-Tochter Audi als einen der Beschuldigten im Dieselskandal. Wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr nahmen die Ermittler Hatz in Untersuchungshaft.

Seit Monaten schon kämpft der Ingenieur um seine Freilassung. Wie zuerst die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, hat Hatz nun mit dem Bundesverfassungsgericht ...

