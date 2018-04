Straubing (ots) - Der Kommissionsvorschlag bleibt vor allem realistisch. Er will nicht Helden schaffen, sondern fordert zunächst ein internes Meldewesen, sodass ein Unternehmen durchaus genügend Zeit hat, Gesetzesverstöße abzustellen. Erst danach entfällt die Pflicht, sich der Binnenwege zu bedienen. Das ist auch eine Hilfe für die journalistische Arbeit, ohne die die großen Skandale der vergangenen Jahre wie LuxLeaks oder Paradise- und Panama-Papers nicht aufgedeckt worden wären. Denn die Berichterstatter haben künftig ein verlässliches Regelwerk an der Hand, das sie Kronzeugen anbieten können, damit diese nicht wehrlos sind und Nachteile in beruflicher oder persönlicher Hinsicht befürchten müssen. Vorausgesetzt, diese Konstruktion wirkt auch.



