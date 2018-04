Eigentlich schien es schon beschlossene Sache, dass der französische Konzern Total Teile der Ölquellen von Marathon Oil in Libyen übernimmt. Aktuellen Berichten zufolge könnte der Deal aber in letzter Minute noch kippen. So soll das Land Libyen selbst derzeit prüfen, ob ein Gegenangebot sinnvoll wäre oder nicht. Zuvor hatten Experten den Preis von 450 Millionen USD, den Total zahlen wollte, als zu niedrig bezeichnet.

Kommt es also nochmal zu einer Bieterschlacht? Total-Chef Patrick Pouyanne ... (Robert Sasse)

