Ausgerechnet als die eigene Aktie dank Rekordzahlen auf ein neues Monatshoch klettert, erweist sich Morgan Stanley selbst als Spaßbremse für die Kursparty. Der Finanzdienstleister warnte vor Kurzem davor, dass der Aktienmarkt sich am Ende eines Konjunkturzyklus befinde. Anleger sollten sich deshalb auf Abwärtsbewegungen in der nahen Zukunft einstellen. Ob dieser Rat auch den eigenen Anlegern gilt, wurde nicht genau ausgeführt. Morgan Stanley konnte sich an den Märkten nach Vorlage überraschend ... (Robert Sasse)

