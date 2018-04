Wie in der Nacht zu Montag bekannt wurde, will der chinesische Händler Alibaba in Zukunft die europäischen Autohersteller Audi, Daimler und Volvo beliefern. Der erste Vertrag in dieser Sache soll laut eines Berichts von "Automotive News" bereits beschlossen sein. Demnach wird Alibaba A.I. Labs, die Sparte für künstliche Intelligenz von Alibaba, die drei genannten Unternehmen mit einem AI + Car System ausstatten können. Anwender sind damit unter anderem in der Lage, das Schloss ihres Fahrzeugs ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...