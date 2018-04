Der Cable zeigte in der zurückliegenden Woche eine miserable Performance. Vor allem der schwache Wochenschlusskurs ließe weitere Verluste vermuten, schrieben die Experten der Scotiabank in einem täglichen Marktkommentar. Wichtige Zitate: Der GBP/USD hat sich von den Tiefs 2016 kontinuierlich erholt, aber der Aufwärtsimpuls ist in der zurückliegenden ...

