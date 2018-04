Gutes vorläufiges Ergebnis für Q1/2018 DGAP-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis Gutes vorläufiges Ergebnis für Q1/2018 23.04.2018 / 19:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Unerwartet geringe Großschadenbelastung führt zu gutem vorläufigen Ergebnis von Munich Re für Q1/2018 Obwohl die Abschlusserstellungsarbeiten für den Q1-Konzernabschluss von Munich Re noch andauern, ist zu erwarten, dass sich ein Konzernergebnis von über 800 Mio. EUR ergeben wird, und zwar im Wesentlichen getragen durch eine geringe Belastung aus Großschäden in der Rückversicherung. Das Konzernergebnis des ersten Quartals 2017 betrug 557 Mio. EUR. Das Ziel für das Konzernergebnis 2018 bleibt mit 2,1 bis 2,5 Mrd. EUR unverändert. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Diese Meldung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Munich Re beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. 23.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München Königinstraße 107 80802 München Deutschland Telefon: +49(0) 89 3891-0 Fax: +49(0) 89 399 056 E-Mail: shareholder@munichre.com Internet: www.munichre.com ISIN: DE0008430026, DE0008430026 WKN: 843002, 843002 Indizes: DAX, EURO STOXX 50 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange; Mailand Ende der Mitteilung DGAP News-Service 677915 23.04.2018 CET/CEST

ISIN DE0008430026 DE0008430026

AXC0288 2018-04-23/19:58