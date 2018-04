Bonn (ots) - Ein Aufbruch sieht anders aus: die SPD hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Frau an der Spitze, aber für Andrea Nahles war es ein holpriger Start. Ihr Wahlergebnis von 66 Prozent ist ein Dämpfer. Dabei will und soll die SPD-Vorsitzende ihre Partei aus dem Tief heraus führen. Dass die Sozialdemokraten eine echte Erneuerung bitter nötig haben, zeigen die weiterhin schwachen Umfragewerte. Im wöchentlichen Sonntagstrend des Instituts Emnid liegen die Sozialdemokraten erneut bei lediglich 18 Prozent - im Osten sogar bei 13 Prozent.



Gelingt Andrea Nahles die Erneuerung der Partei? Kann sie das Vertrauen der SPD-Wähler zurück gewinnen? Wie zerrissen ist die Partei?



Ines Arland diskutiert u.a. mit:



- Leni Breymaier, SPD-Landesvorsitzende Baden-Württemberg - Manfred Güllner, Geschäftsführer Meinungsforschungsinstitut Forsa - Prof. Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin, Hertie School of Governance Berlin



http://ots.de/ol38nr



