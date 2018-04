Investoren beglücken die US-Investmentgesellschaft Blackstone mit immer mehr Geld. Im ersten Quartal stieg die Gesamtsumme um 22 Prozent auf nun mehr 449,6 Milliarden USD an. Dabei handelt es sich um den höchsten Stand an Vermögenswerten, den das Unternehmen jemals gleichzeitig verwaltete. Das hilft auch der eigenen Aktie auf die Sprünge, die sich in der letzten Woche von rund 31 USD auf 32,23 USD verbessern konnte.

