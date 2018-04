Nexen Tire vertieft Verbindungen mit seinen weltweiten Partnern durch die erfolgreiche Präsentation seines dritten PURPLE SUMMIT, der jährlichen integrierten Marketingkampagne des Unternehmens



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nexen Tire, ein führender, globaler Reifenhersteller, verkündete den erfolgreichen Abschluss seiner jährlichen integrierten Marketingkampagne "2018 PURPLE SUMMIT Manchester".



Der 2018 PURPLE SUMMIT Manchester fand vom 20. bis 23. April im englischen Manchester, der Heimatstadt von Nexen Tires Sportpartner Manchester City Football Club (Manchester City), statt und demonstrierte das Bestreben des Unternehmens, seine Beziehungen zu seinen weltweiten Geschäftspartnern auszubauen und zu stärken. Der diesjährigen Kampagne, an der über 60 geladene Gäste teilnahmen, kam dank des kürzlich von Manchester City errungenen Titels bei der English Premier League 2017-18 eine besondere Bedeutung zu.



"Auch dieses Jahr haben wir wieder mit Stolz den 2018 PURPLE SUMMIT Manchester für unsere globalen Geschäftspartner und Kunden veranstaltet", erklärte Travis Kang, Geschäftsführer von Nexen Tire. "Wir werden uns weiterhin für den Ausbau und die Vertiefung unserer Geschäftsbeziehungen durch den PURPLE SUMMIT engagieren, der zur Inspiration und Anregung unserer engsten Geschäftspartner auf der ganzen Welt entwickelt und konzipiert wurde."



Weitere Möglichkeiten zum Netzwerken und Austauschen von Erfolgsgeschichten



Der diesjährige PURPLE SUMMIT gab den Teilnehmern weitere Möglichkeiten zum Netzwerken sowie Freizeit, um die Stadt zu erkunden. In Anbetracht der baldigen Inbetriebnahme des neuen Produktionswerks in der Tschechischen Republik stellte das Unternehmen zukünftige Geschäftspläne und gemeinsame Erkenntnisse für eine bessere Zukunft vor. Die Hauptkonferenz am Sonntag, den 22. April, wurde ferner umgestaltet, um bestimmte Segmente wie die Vorstellung der Schlauch- und Vollgummigeschäfte aufzunehmen, erweitere Geschäftsbeziehungen anzubieten und die Erfolgsgeschichten von Geschäftspartnern weiterzugeben. Mit der Teilnahme der City Football Group unterstrich der 2018 PURPLE SUMMIT Manchester auch die erfolgreiche strategische Partnerschaft zwischen Nexen Tire und Manchester City.



Sponsor Match Day mit verschiedenen Fan-Events wie der Nexen Skills Challenge



Die Teilnehmer am PURPLE SUMMIT waren eingeladen, gemeinsam mit Nexen Tire dem Spiel von Manchester City gegen den Swansea City AFC am 22. April im Etihad Stadion beizuwohnen. Am Sponsor Match Day hatten die Partner und Manchester City Fans Gelegenheit, die Marken in vollen Zügen zu erleben. Insbesondere die "Activity Zone" von Nexen Tire bot den Teilnehmern und ihren Familien Spaß und anregende Aktivitäten.



Teil des Sponsor Match Day war auch die Endrunde der "Nexen Skills Challenge" während der Halbzeit. Bei diesem dreimonatigen Turnier traten jugendliche Spieler mit ihren Fußballkünsten gegeneinander an, um Trophäen zu erringen. Auf der Abschlussveranstaltung wurden die beiden besten Spieler von Nexen Tire ausgezeichnet. Die Nexen Skills Challenge begann im Februar 2018 für junge Fußballspieler mit VIP-Erlebnissen, Spieltickets und Geschenketaschen. Darüber hinaus erhalten die teilnehmenden Spieler auch Chancen zum Coaching durch den City Football Club.



Informationen zu Nexen Tire



Das 1942 gegründete Nexen Tire ist ein globales Produktionsunternehmen für Reifen mit Unternehmenszentralen in Yangsan in der Provinz Süd-Gyeongsang und Seoul (Südkorea). Nexen Tire, einer der am schnellsten wachsenden Reifenhersteller der Welt, arbeitet weltweit mit 491 Händlern mit Standorten in 141 Ländern zusammen (Stand Juli 2015) und besitzt drei Fertigungsbetriebe: zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) und einen in Qingdao (China). Eine weitere Fabrik in Zatec, Tschechische Republik, wird bis 2018 ihren Betrieb aufnehmen. Nexen Tire stellt Reifen mit moderner Technik und exzellentem Design für Pkw, SUVs und Kleinlaster her. Das Unternehmen konzentriert sich zusätzlich auf die Produktion von UHP-Reifen auf Basis modernster Technologien. Nexen Tire liefert Erstausrüstungsreifen an globale Autohersteller in zahlreichen Ländern rund um die Welt. Im Jahr 2014 konnte das Unternehmen, als Erster unter der Vielzahl der weltweiten Reifenhersteller, mit der Auszeichnung durch gleich 4 der renommiertesten Design-Awards der Welt einen Grand Slam für sich verbuchen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nexentire.com.



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/680483/Nexen_Tire_Completes _2018_PURPLE_SUMMIT_Manchester.jpg



OTS: Nexen Tire newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116221.rss2



Pressekontakt: Edelman Korea Alicia Kim +82 2 2022 8253 / +82 10 9204 0915 alicia.kim@edelman.com



Jiseok Jeon +82 2 2022 8220 / +82 10 9800 1108 jiseok.jeon@edelman.com



Jane Kim +82 2 2022 8212 +82 10 4207 4278 jane.kim@edelman.com