Grundsätzlich ist der Bereich der so genannten Energie Aktien sehr vielfältig, denn er umfasst nicht nur Aktien der so genannten Stromversorger oder Energieunternehmen, sondern auch aller Unternehmen, die in irgendeiner Form an dem Thema Energie beteiligt sind. Wind Aktien, Solar Aktien, Wasser Aktien oder sogar Seltene Erden Aktien - ein kleines Mysterium in der Finanzwelt - gehören ebenfalls zu den Aktien aus dem Energiebereich. Dabei lohnt sich eine eingehende Beschäftigung mit diesem Thema ... (Robert Sasse)

