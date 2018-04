Die Wiener Börse ist eine der ältesten Wertpapierbörsen der Welt und kann daher auch auf eine spannende Geschichte verweisen. Gegründet wurde diese Institution im Jahre 1771 von Maria Theresia. Heute ist sie ein bekanter und etablierter Handelsplatz für die verschiedensten Arten von Wertpapieren. So sind dort neben Aktien auch Anleihen und Zertifikate sowie Optionsscheine und ETFs erhältlich. Darüber hinaus ist sie die einzige Wertpapierbörse in Österreich. Sie wird in der Rechtsform einer AG ... (Robert Sasse)

