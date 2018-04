Hinter dem Begriff der Wertpapierkennnummer, die auch mit WKN oder WPK, in selten Fällen mit WPKN abgekürzt wird, verbirgt sich eine sechstellige Buchstaben- und Ziffernkombination, die in Deutschland zur Kennzeichnung und Identifizierung von Wertpapieren verwendet wird. Werden noch 3 Nullen vor diese Nummer gesetzt, so erweitert sich diese zur so genannten National Securities Identifying Number, die auch mit NSIN abgekürzt wird.

Herausgeber dieser Nummern ist die Herausgebergemeinschaft ... (Robert Sasse)

