Kanzlerin Merkel empfing Australiens Regierungschef in Berlin. Bei dem Treffen stand die Wahrung des Freihandels im Vordergrund.

Wenige Tage vor ihrer US-Reise hat Bundeskanzlerin Angela Merkel einer protektionistischen Handelspolitik eine klare Absage erteilt. Eine multilaterale Ordnung sei in verschiedenen Bereichen nötig, sagte Merkel vor einem Treffen mit Australiens Regierungschef Malcolm Turnbull am Montag in Berlin. "Eine solche Ordnung ist elementare Voraussetzung für Frieden und Stabilität", betonte ...

