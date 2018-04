Über einen Monat nach dem Börseneintritt der Siemens-Medizinsparte Healthineers zieht der Chef des Dax-Konzerns, Joe Kaeser eine ansehnliche Bilanz. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Montag.

"Natürlich sind wir mit der Kursentwicklung zufrieden", so Kaeser am Montag im Rahmen der jüngst angelaufenen Hannover Messe. Der Manager weiter: "Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, mit einer sehr fairen, bodenständigen Bewertung das Geschäft an die Börse zu bringen."

