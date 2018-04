Das Koalitionsgezerre um neue Verbraucher-Klagerechte geht weiter. Ein geplanter Kabinettsbeschluss wurde kurzfristig wieder abgesagt.

Die Gesetzespläne für die Einführung neuer Klagerechte in Fällen mit vielen betroffenen Verbrauchern wie beim Diesel-Skandal verzögern sich weiter. Die Abstimmungen über den Gesetzentwurf für die sogenannte Musterfeststellungsklage innerhalb der Regierung dauerten an, es gebe noch "in kleineren Punkten Beratungsbedarf", erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen.

Demnach steht in der Frage der Klagebefugnis eine Einigung noch aus. Daher sei ein Kabinettsbeschluss auf Anfang Mai vertagt worden. Der Zeitplan für das geplante Inkrafttreten des Gesetzes sei aber nicht gefährdet, hieß es in den Kreisen weiter. Trotz der Verzögerung reiche die Zeit aus, um das Gesetzgebungsverfahren rechtzeitig abzuschließen.

Durch die Musterfeststellungsklage sollen in Deutschland erstmals Verbraucher mit gleichen Schadensfällen gemeinsam vor Gericht Ersatz einfordern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...