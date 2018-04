FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Munich Re waren in einem eher ruhigen Umfeld gesucht. Beim Broker Lang & Schwarz wurden sie am Montagabend 0,7 Prozent höher getaxt. Der Rückversicherer hatte auf Basis vorläufiger Zahlen einen Gewinnsprung im ersten Quartal gemeldet. Allerdings hielt das Unternehmen trotz des guten Quartals an seiner Jahresprognose für das Konzernergebnis fest. Wohl deshalb sei die Reaktion der Aktie unspektakulär ausgefallen, vermutete ein Händler.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.573 12.572 +0,01% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

April 23, 2018

