Berlin (ots) - Wie gut die Polizeitaktik der Deeskalation im vergangenen Jahr funktioniert hat, konnte man am Oranienplatz sehen. Der sogenannte Schwarze Block marschierte los - nur die Polizei war nicht zu sehen. Im Gegensatz zu früher setzte die Polizei nicht mehr nur auf die Demonstration der eigenen Macht, sondern auf gezielte Festnahmen. Doch dieses Jahr ist vieles anders. Sollten bei der 18-Uhr-Demonstration viele PKK-Fahnen gezeigt werden, steckt der Einsatzleiter in der Klemme. Geht die Polizei nicht dazwischen, verhindert sie möglicherweise größere Ausschreitungen. Allerdings gingen dann Bilder um die Welt, die zu diplomatischen Verwicklungen führen könnten. Aber auch 2018 gilt: Die Polizei sollte sich nicht provozieren lassen und an ihrer Taktik aus dem Vorjahr festhalten. Am Ende zählt das Ergebnis.



