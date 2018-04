Amazon-Konkurrent Alibaba stärkt sein Chipgeschäft. Am Freitag wurde bekannt, dass Alibaba den chinesischen Mikrochip-Anbieter Hangzhou C-Sky Microsystems übernehmen möchte. Damit tätigt Alibaba das erste Mal eine Übernahme in der Chip-Industrie. C-Sky Microsystems gilt als Spezialist für Prozessoren, die beispielsweise in Waschmaschinen verbaut werden. Alibaba möchte mit diesem Zukauf vermutlich die cloudbasierte Vernetzung von Maschinen vorantreiben.

