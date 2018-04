In Hinblick auf das Thema Finanzen Aktien sollte gleich von Anfang an angemerkt werden, dass dieses verschieden interpretiert werden kann. Zum einen sind hier natürlich alle Themen rund um den Aktienhandel gemeint. Aber auch der Aktienmarkt selbst sowie der Kapitalmarkt können in Frage kommen und Gegenstand des Interesses sein. Darüber hinaus umfassen die Finanzen Aktien aber auch alle Aktien, die unter Umständen von Banken und Brokern selbst emittiert werden sowie die dann die jeweiilgen Unternehmen ... (Robert Sasse)

