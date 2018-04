Seine Exzellenz Mohammad Ashraf Ghani, Präsident von Afghanistan, weihte die vom Abu Dhabi Fund for Development (ADFD) finanzierte Wohnanlage Sheikh Khalifa bin Zayed City in Afghanistan ein. Der ADFD hat geschätzte 192 Mio. US-Dollar für das Projekt zur Entwicklung des sozialen Wohnungsbaus im Distrikt Qasaba in der afghanischen Hauptstadt Kabul bereitgestellt.

His Excellency Mohammed Saif Al Suwaidi, Director General of ADFD, during the official inauguration ceremony of the 3,330-residential unit Sheikh Khalifa bin Zayed City in Afghanistan (Photo: AETOSWire)