EnvisionTEC, ein weltweit führender Hersteller von Desktop- und Full-Production 3D-Druckern und Materialien, gab heute zwei neue medizinische Materialien bekannt, die das Drucken von Teilen zur Implantation in Menschen sicherer und einfacher machen.

EnvisionTEC today launches two new medical-grade materials that make 3D printing parts for implantation in humans safe and easy on its bioprinters. UV Silicone 60A MG, shown here, is a ready-to-print liquid silicone appropriate for microfluidics, wound dressings and more. EnvisionTEC also launched a biodegradable PCL polyester for use with its 3D-Bioplotter printers. (Graphic: Business Wire)